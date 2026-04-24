Sabato alle 16:00 si gioca la partita tra Liverpool e Crystal Palace, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà le formazioni schierate in campo con le rispettive tattiche. Le due squadre si affrontano in un incontro che può influenzare la classifica di fine stagione. Sono disponibili statistiche e probabili formazioni per analizzare meglio l’andamento del match.

Liverpool-Crystal Palace è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Liverpool si è consolato per l’eliminazione dalla Champions League aggiudicandosi al fotofinish il sempre molto sentito derby con l’Everton (1-2). Per giunta espugnando il nuovo stadio dei Toffees con un colpo di testa di capitan van Dijk al decimo minuto di recupero, quando la gara sembrava ormai conclusa. Le reti decisive dei Reds nell’extra-time sono diventate peraltro un “classico” nel Merseyside Derby, visto che contro nessun’altra squadra il Liverpool ha vinto più partite (6) segnando dopo il 90?.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Crystal Palace: stavolta nessuna “bestia nera”

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