Pronostico Tottenham-Manchester City | la bestia nera stavolta sarà domata

Questa domenica alle 17:30 si gioca Tottenham contro Manchester City, una sfida importante della ventiquattresima giornata di Premier League. I padroni di casa sperano di fermare la “bestia nera” che finora ha sempre avuto la meglio nelle ultime sfide. La partita sarà trasmessa in diretta e le squadre arrivano con molte aspettative. I tifosi sono ansiosi di vedere se il Tottenham riuscirà a invertire il trend e a mettere fine alla serie negativa contro i rivali di Manchester.

Tottenham-Manchester City è una partita della ventiquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. L'Arsenal ha collezionato a malapena due punti nelle ultime tre giornate di Premier League, "riaprendo" di fatto una lotta per il titolo che a inizio gennaio sembrava già chiusa. Il Manchester City, dunque, è tornato a crederci. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La vetta, adesso, dista solamente quattro lunghezze, motivo per cui la squadra di Pep Guardiola dovrà farsi trovare pronta in caso di un nuovo passo falso da parte dell'attuale capolista della Premier League.

