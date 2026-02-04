Pronostico Strasburgo-Monaco | i monegaschi sono la bestia nera

Questa sera si gioca uno degli ottavi di finale di Coppa di Francia tra Strasburgo e Monaco. I monegaschi sono considerati la vera bestia nera dello Strasburgo e in questa partita vogliono confermarlo. La sfida si preannuncia aperta e ricca di emozioni, con il Monaco determinato a passare il turno.

Strasburgo-Monaco è una partita degli ottavi di finale di Coppa di Francia. Probabili formazioni, pronostico e dove vederla La bestia nera dello Strasburgo. Il Monaco, che è dietro in classifica di tre lunghezze rispetto ai padroni di casa, si gioca la possibilità di andare ai quarti di finale della Coppa di Francia sapendo, inoltre, di essere in corsa per la vittoria finale dopo l'eliminazione del PSG. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Marsiglia, come pronosticato, ha superato il turno. E il Monaco vuole sfruttare l'occasione soprattutto per quelli che sono gli scontri diretti – gli ultimi sette – tutti a favore.

