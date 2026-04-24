Pronostico Lione-Auxerre | terza di fila per la Champions

Sabato si disputa la partita tra Lione e Auxerre, valida per la trentunesima giornata di Ligue 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni. Questa sfida rappresenta la terza consecutiva del Lione in questa fase del campionato.

Lione-Auxerre è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Soprattutto la gara vinta in trasferta contro il PSG ha fatto capire che questa squadra, se non fosse incappata in un momento durissimo e lunghissimo di crisi, sarebbe potuta essere serena dentro la prossima Champions League. Ma non è il tempo di pensare al passato, adesso contro l’Auxerre c’è da pensare alla possibilità di chiudere il cerchio. In poche parole significa continuare a vincere contro una formazione in piena lotta per la salvezza, che viene da quattro risultati utili di fila, ma che non ha grosse speranze di rimanere in Ligue 1 perché ha quattro punti in meno rispetto al Nizza che al momento rimarrebbe nel massimo campionato francese.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Lione-Auxerre: terza di fila per la Champions Notizie correlate Pronostico Marsiglia-Auxerre: terza di fila in campionatoMarsiglia-Auxerre è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni,... Pronostico Brighton-Liverpool: terza di fila per la ChampionsBrighton-Liverpool è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Olympique Lione vs Auxerre Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 25-04-2026; Pronostico Lione-Auxerre 25 Aprile 2026: 31ª Giornata di Ligue 1; Pronostici Ligue 1 Francia antepost, guida e quote Giornata 30; Pronostici 25 aprile 2026 Ligue 1 (quartultima giornata). Pronostico Lione vs Auxerre – 25 Aprile 2026Nel cuore del Ligue 1, il 25 Aprile 2026 alle 15:00, il Parc Olympique Lyonnais accoglierà una sfida ad alta intensità tra Lione e Auxerre. Due identità ... news-sports.it