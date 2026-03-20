Pronostico Brighton-Liverpool | terza di fila per la Champions

Sabato si disputerà la partita tra Brighton e Liverpool, valida per la trentunesima giornata di Premier League. La sfida si svolgerà allo stadio della squadra di casa e rappresenta la terza occasione consecutiva in questa stagione in cui le due squadre si affrontano in competizioni ufficiali. Entrambe le formazioni cercano punti importanti per la classifica.

Brighton-Liverpool è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Sicuramente ha un po’ rallentato la corsa del Liverpool verso un posto nella prossima Champions League, ma contro il Galatasaray abbiamo visto una squadra viva, che non ha faticato quasi per niente per raggiungere i quarti di finale. Quindi non possiamo nemmeno parlare di un club stanco. Anzi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’affermazione in Champions, come detto senza problemi, ha dato entusiasmo alla squadra di Slot che vuole chiudere questa stagione comunque tormentata dando delle soddisfazioni ai propri tifosi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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