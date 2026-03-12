Venerdì si sfidano Marsiglia e Auxerre nella ventiseiesima giornata di Ligue 1. La partita rappresenta la terza consecutiva in campionato per entrambe le squadre e sarà trasmessa in diretta tv. Sono disponibili notizie, statistiche e probabili formazioni per chi vuole seguire l’incontro. La sfida si svolge al Velodrome, con le due squadre pronte a scendere in campo.

Marsiglia-Auxerre è una partita della ventiseiesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Il Marsiglia ha trovato la sua nuova dimensione, dopo un periodo negativo. Due vittorie di fila in campionato e un terzo posto da difendere da qui, alla fine dell’anno, dal sicuro assalto del Lio n e e da quello presumibile del Rennes, che vive uno straordinario momento di forma. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, anche il Marsiglia adesso sta bene, lo vediamo tutti. Una squadra che dopo l’addio di De Zerbi ha avuto un periodo difficile, con diverse sconfitte e anche l’eliminazione dalla Coppa di Francia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Marsiglia-Auxerre: terza di fila in campionato

Marsiglia, De Zerbi: Turnover pre Champions? L'Atalanta non conta più dell'AuxerreL'Olympique Marsiglia risponde al PSG, battendo in trasferta l'Auxerre per 0-1. A fine partita, come riportato da L'Equipe, il tecnico dell'OM Roberto De Zerbi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: ... tuttomercatoweb.com