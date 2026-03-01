Pronostico Torino-Lazio | subito un tabù da sfatare per il nuovo allenatore

Domenica alle 18:00 si disputa Torino-Lazio, partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A. La sfida si gioca allo stadio di Torino e coinvolge due squadre con obiettivi diversi in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate, mentre le statistiche e le probabili formazioni sono disponibili per analizzare le possibili strategie dei due allenatori. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

Torino-Lazio è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il naufragio del Torino a Marassi nello scontro diretto contro il Genoa (3-0) è stato l'epilogo della tanto breve quanto disastrosa era Baroni. Scontato, a quel punto, l'esonero dell'ex allenatore di Lecce e Lazio, sostituito ad inizio settimana da un tecnico esperto di lotte salvezza come Roberto D'Aversa. Già, perché Simeone e compagni, dopo la scorsa giornata, sono ufficialmente coinvolti nella bagarre retrocessione, avendo soltanto tre punti di vantaggio sul terzultimo posto.