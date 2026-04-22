Il match tra Laura Siegemund e Jasmine Paolini si svolgerà nel torneo WTA di Madrid, previsto come terzo incontro sul campo numero 4. L'incontro dovrebbe cominciare intorno alle 14:30, secondo il programma ufficiale. Nessuna variazione è stata annunciata riguardo all'orario o alla posizione di gioco. Entrambe le giocatrici sono pronte a scendere in campo per questa sfida.

Il match Laura Siegemund e Jasmine Paolini è programmato come terzo incontro sul campo numero 4 dunque dovrebbe giocarsi intorno alle 14:30. La tedesca è avanzata al secondo turno dopo una comoda vittoria su Irina-Camelia Begu che però rientrava dopo nove mesi di assenza per infortunio e ha retto solo un set. L’italiana, da parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Laura Siegemund – Jasmine Paolini, WTA Madrid 23-04-2026

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