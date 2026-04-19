La Primavera I neroverdi muovono la classifica Buon pareggio con il Milan

Nel weekend si è disputata una partita di calcio tra il Sassuolo e il Milan, conclusa con un pareggio per 1-1. La sfida si è svolta con i neroverdi che hanno mantenuto il possesso palla e hanno trovato il gol in una fase avanzata del secondo tempo. Entrambe le squadre hanno completato la partita con alcuni cambi e sostituzioni, senza eliminare la possibilità di ulteriori sviluppi in classifica.

sassuolo 1 milan 1 SASSUOLO: Nyarko; Campani, Benvenuti, Macchioni, Barani (29’ s.t. Costabile); Cardascio (12’ s.t. Frangella), Amendola (31’ s.t. Tampieri), Seminari; Negri (39’ s.t. Cornescu); Kulla, Daldum (29’ s.t. Gjyla). All. Bigica (Guri, Petito, Appiah, Acatullo, Barry, Chiricallo) MILAN: Bouyer; Colombo (84’ Nolli), E. H. Cisse, Cullotta, Perera; Mancioppi, M. Cisse, Plazzotta; Borsani (34’ s.t. Perina), Domnitei (34’ s.t. Zaramella), Scotti. All. Renna (Catalano, Dal Forno, Dotta, Di Maria, Agresta, Petrone, Samb, Vechiu) Reti: 35’ p.t Domnitei, 42’ p.t Kulla Note: ammoniti Cisse, Seminari Arbitro: Terribile di Bassano (Della Mea, Boato) Muove la classifica con un punto, il Sassuolo di Emiliano Bigica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Primavera. I neroverdi muovono la classifica. Buon pareggio con il Milan Notizie correlate Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: rossoneri vicini al pareggio con Colombo | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Vlahovic, il Milan ci riprova: slitta il rinnovo con la Juve, si muovono i rossoneriLa Juventus prende tempo per il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza al termine di questa stagione e il Milan, quindi, ci riprova per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: PRIMAVERA, 1-1 A SASSUOLO; Primavera 1. Il Sassuolo sorprende la Fiorentina! Gran vittoria dei neroverdi al Viola Park; Primavera 1 | Info e biglietteria per Sassuolo-Milan, sabato 18 aprile; La Primavera. Al Ricci c’è il Milan dopo il colpo a Firenze. La Primavera. I neroverdi muovono la classifica. Buon pareggio con il MilanMILAN: Bouyer; Colombo (84’ Nolli), E. H. Cisse, Cullotta, Perera; Mancioppi, M. Cisse, Plazzotta; Borsani (34’ s.t. Perina), Domnitei (34’ s.t. Zaramella), Scotti. sport.quotidiano.net La Primavera. I neroverdi in crisi ospitano la JuventusSASSUOLOCerca quella vittoria che gli manca dal 23 novembre quando espugnarono il campo del Genoa e, in casa, addirittura da due settimane prima, la Primavera neroverde, che oggi alle 16 (diretta su S ... ilrestodelcarlino.it MUST HAVE DI STAGIONE SUN68 PROMOZIONE DI PRIMAVERA Non perdere l’occasione! Scrivici su WhatsApp al 379 226 8793 La spedizione te la regaliamo noi - facebook.com facebook Nella primavera di 80 anni fa moriva John Maynard Keynes, l’economista della pace e della piena occupazione, che ha speso la propria vita per una economia umana Il ricordo di Giovanni Farese sull’Osservatore Romano x.com