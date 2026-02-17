Il match tra Levante e Villarreal, originariamente programmato per la sedicesima giornata della Liga, si gioca ora dopo il rinvio causato dalla pioggia incessante che ha reso impossibile il campo. La partita si terrà oggi, portando in palio punti importanti per il terzo posto in classifica. Entrambe le squadre sono determinate a conquistare una vittoria, con il Villarreal che punta a consolidare la sua posizione davanti. La sfida si svolge in uno stadio bagnato, dove le condizioni del terreno potrebbero influenzare il ritmo del gioco.

Levante-Villarreal è un recupero della sedicesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni e pronostico Questa partita è stata rinviata un po’ di tempo fa per delle condizioni climatiche che non hanno permesso alle due squadre di scendere in campo. Levante e Villarreal, in questa stagione, lottano per obiettivi diametralmente opposti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I padroni di casa sono penultimi, a sette punti dalla salvezza. Un compito difficilissimo, un obiettivo che domenica dopo domenica va sfumando. Le qualità tecniche, d’altronde, sono quelle che sono. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Levante-Villarreal: blindato il terzo posto

