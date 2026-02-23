Gas Sales Bluenergy passa con Trento | blindato il quinto posto

Gas Sales Bluenergy ha vinto contro Trento, grazie a una prestazione intensa e al sostegno del pubblico. La squadra ha mantenuto il quinto posto in classifica, rafforzando la propria posizione in vista delle prossime sfide. La partita ha visto un ritmo veloce e molti scambi, con Piacenza che ha dominato nel secondo set. La vittoria permette al team di consolidare il proprio ruolo nella parte alta della classifica. La prossima partita si avvicina rapidamente.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in un PalabacaSport sold out supera l'Itas Trentino, blinda il quinto posto in classifica e tiene nel mirino lo stesso Trento e Modena avanti di una lunghezza. E mercoledì nel turno infrasettimanale che chiude la Regular Season i biancorossi saranno impegnati a Padova. Biancorossi che hanno gettato il cuore oltre all'ostacolo e dopo quasi due ore di partita vincono la gara dopo aver perso il primo parziale sul filo di lana.

Gas Sales Bluenergy, sabato 7 febbraio la semifinale di Coppa Italia contro TrentoIl 7 febbraio all’Unipol Arena di Bologna si giocherà la semifinale di Coppa Italia tra Gas Sales Bluenergy e Trento.

Gas Sales Bluenergy lotta due ore ma al tie break passa PerugiaPerugia si impone dopo un combattuto tiebreak contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha resistito per due ore di gioco intenso.

Gas Sales Bluenergy lotta due ore ma al tie break passa Perugia

Coppa Cev: Gas Sales Bluenergy a Berlino si gioca il 4 marzo, il ritorno l’11 marzoSarà la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys l’avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup: gara di andata a Berlino mercoledì 4 marzo ... ilpiacenza.it

| VIDEO Highlights di Gas Sales Bluenergy Piacenza-Itas Trentino 3-1 (21° turno di SuperLega) # #trentinonelcuore x.com

FINALE al PalaBanca, vittoria da tre punti per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza - facebook.com facebook