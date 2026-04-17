Sabato 18 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Modena e Frosinone. Prima dell'inizio, il Frosinone conoscerà il risultato di Sampdoria-Monza, due squadre attualmente pari in classifica. Questa informazione può influenzare le strategie delle due formazioni, considerando che la promozione diretta è ancora in palio. Le formazioni e le quote delle scommesse sono già state definite, ma i dettagli ufficiali verranno comunicati prima del calcio d’inizio.

Il Frosinone conoscerà già il risultato di Sampdoria-Monza che è importante perché al momento ciociari e brianzoli hanno gli stessi punti in classifica ed in qualche modo questo potrebbe influire perché come sappiamo c’è in ballo la promozione diretta. Anche il Modena però ha i suoi obbiettivi, che sono tutt’altro che secondari. Tra alti e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Frosinone (sabato 18 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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