Sabato sera si gioca al Maradona la partita tra Napoli e Cremonese. Il Napoli, allenato da Antonio Conte, cerca i punti necessari per assicurarsi la qualificazione alla Champions League, dopo aver rinunciato al sogno dello Scudetto. La sfida vedrà in campo i giocatori pronti a cercare il gol, con alcuni dei loro nomi come possibili marcatori. Sono attesi anche tiri in porta da parte delle due squadre, con attenzione speciale ai singoli coinvolti.

Accantonato il sogno Scudetto, il Napoli di Antonio Conte è chiamato a totalizzare quei punti che ancora gli mancano per centrare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. L’ostacolo Cremonese, in questo senso, non dovrebbe rappresentare un Everest da scalare per gli Azzurri, obbligati a centrare il bottino grosso. Conte dovrebbe affidarsi ancora ai Fab Four dal primo minuto ma con una sorpresa; a secco nell’ultimo mese, Rasmus Hojlund dovrebbe accomodarsi in panchina perché non al meglio. In difficoltà contro attaccanti rapidi e veloci, la retroguardia lombarda dovrebbe allora prestare il fianco alle sgasate di Giovane, candidato principale a prendere il posto di Hojlund e a mettere a segno almeno un gol.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Napoli-Cremonese: marcatore e tiri in porta

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