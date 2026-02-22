Pronostici Roma-Cremonese | marcatore e tiri in porta

Malen ha segnato un gol decisivo durante la partita tra Roma e Cremonese, causato da una buona azione offensiva. La sua presenza in campo ha portato numerosi tiri in porta e occasioni da rete. I tifosi osservano con attenzione le sue mosse, sperando in una nuova prestazione da protagonista. La squadra di casa punta tutto sulla sua versatilità per conquistare i tre punti. Le prossime azioni potrebbero dipendere molto dalla sua capacità di finalizzare.

Roma-Cremonese, i pronostici della gara: dal marcatore ai tiri in porta del match, le opzione sui player building Malen, sempre Malen, eternamente Malen. Con la grandissima occasione di portare a quattro i punti di distanza sulla Juventus (in attesa dello scontro diretto dell'Olimpico), la Roma non vuole perdere l'entusiasmo fornito dall'arrivo dell'attaccante olandese. (Ansa Foto) – IlVeggente.it A segno in cinque occasioni nelle cinque partite a referto, il neo attaccante giallorosso ha chances concrete di bucare anche i guanti di Audero. Devastante nei suoi movimenti senza palla, il pupillo di Gasp – che non ha lesinato nei suoi confronti parole al miele – resta l'opzione più credibile in chiave marcatore.