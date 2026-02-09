Questa sera la partita tra Atalanta e Cremonese si gioca alla New Balance Arena. Dopo la vittoria contro la Juventus, l’Atalanta cerca di confermarsi e avvicinarsi alla zona europea. La squadra di Palladino vuole conquistare i tre punti, puntando sui marcatori e sui tiri in porta, per rafforzare la propria posizione in classifica. La Cremonese, invece, tenta di sorprendere in trasferta e portare a casa un risultato positivo.

Atalanta-Cremonese, i pronostici del match della New Balance Arena: ecco tutte le dritte Rivitalizzata dalla roboante vittoria ottenuta contro la Juventus, l’ Atalanta di Palladino ospita la Cremonese per lanciare nuovi, importanti segnali in vista della zona Europa. Un confronto molto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti pesanti al netto della differenza di valori tecnici piuttosto evidente. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Anche questa volta la scelta sul marcatore ricade su Gianluca Scamacca. Rigorista della squadra, l’ex centravanti del West Ham vive un periodo di forma non banale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Atalanta-Cremonese: marcatore e tiri in porta

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

Analisi e pronostici per Juventus-Cremonese: si approfondiscono le possibili scelte di marcatori e i tiri in porta previsti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Pronostico Atalanta-Cremonese: analisi, quote e consigli; Pronostici di Serie A | Atalanta-Cremonese (ore 18.30) | Roma-Cagliari (20.45) | Lunedì 9 febbraio; Schedina Serie A 24° giornata | 6, 7, 8 e 9 febbraio 2025/26; Serie A, Sassuolo-Inter: pronostici, migliori quote e scommesse.

Pronostico Atalanta-Cremonese, pragmatismo e imbattibilità: ne arriva un altroAtalanta-Cremonese è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. ilveggente.it

I pronostici di lunedì 9 febbraio: Serie A, Liga e altri campionatiI pronostici di lunedì 9 febbraio, ci sono Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari di Serie A, Villarreal-Espanyol di Liga e altri campionati ... ilveggente.it

COMPLIMENTI ARIANNA !!! Arianna Valeri è stata la vincitrice del concorso di TOTOCOMO, il nostro esclusivo gioco a pronostici abbinato alle partite del COMO1907, relativo alla partita Como-Atalanta del Primo febbraio. Nella foto, Arianna ritira il premio pr facebook

Il #PronoTwitter23 ha la sfida tra Como e Atalanta come Gold Match! Inserite i pronostici in ordine e l'hashtag di giornata. x.com