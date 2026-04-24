Progettazione turistica integrata | nuovi operatori a Eboli

A Eboli è iniziato il corso di formazione professionale OMCTI, dedicato a operatori di marketing culturale e turismo integrato. L’attività si svolge presso la sede della Protezione Civile, concessa dal comune di Eboli, che ha patrocinato l’iniziativa. Il corso è partito il 13 aprile e coinvolge nuovi operatori nel settore del turismo integrato, con l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche nel campo.

Al via, ad Eboli, dal 13 Aprile presso la sede della Protezione Civile, concessa dal comune di Eboli che ha dato il suo patrocinio, si è dato inizio al corso di formazione professionale OMCTI, operatore di marketing culturale e turismo integrato. I 15 iscritti, tutti ebolitani, nell’arco di due.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate “Geografie Solidali”, un anno di co-progettazione per una risposta integrata alla grave marginalitàL’iniziativa promossa da Fondazione Diakonia ha coinvolto una rete di enti del Terzo Settore, Ambiti territoriali, cooperative sociali e associazioni... Variante alla Calciana, avanti con la progettazione: due nuovi tratti stradali per 3,5 milioni di euroComincia a delinearsi il futuro della viabilità nell’area sud-orientale della provincia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Progettazione turistica integrata: nuovi operatori a Eboli; Hautes Vallées 2030: quattro progetti per un nuovo bacino di vita alpino tra Piemonte e Alpi francesi - Nos Alpes. Turismo, l’Umbria accelera sul digitale: piattaforma Umbra, nuovi portali e crescita record nel 2026di Vincenzo Diocleziano Di Natale Una strategia digitale integrata per rafforzare l’attrattività dell’Umbria, migliorare l’esperienza dei viaggiatori e leggere in modo sempre più preciso i flussi turi ... umbria24.it Lombardia, nuovo progetto per il turismo: più esperienze, più mercati, più valorePresentato inLombardia reBrand Journey, il piano che integra digitale, fiere e contenuti per costruire un racconto unitario e attrarre viaggiatori internazionali, distribuendo i flussi su tutto il ter ... italiaatavola.net Nuovi operatori per la progettazione turistica integrata a Eboli x.com Cilento e Vallo di Diano: il turismo riparte dalle radici e dall'identità Non più solo una meta da visitare, ma un’esperienza da vivere e tramandare. A Caselle in Pittari, il convegno "Progettazione Turistica Integrata" ha segnato una svolta per il futuro del Cilento e - facebook.com facebook