L’iniziativa promossa da Fondazione Diakonia ha coinvolto una rete di enti del Terzo Settore, Ambiti territoriali, cooperative sociali e associazioni locali Bergamo. A più di un anno dal suo avvio, ’“Geografie Solidali” – il progetto di rete nato per affrontare in modo capillare il fenomeno della grave emarginazione sul territorio bergamasco – restituisce l’immagine di un sistema territoriale in progressivo consolidamento, capace di intervenire sulle diverse condizioni della grave marginalità adulta con un approccio sistemico, multidimensionale e fondato su una governance condivisa. “Un progetto che rappresenta in modo emblematico il senso... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ettore Sottsass, quella progettazione fluida e integrataPer rimarcare la poliedrica personalità di Ettore Sottsass due iniziative collegate ai suoi interessi per la grafica e la fotografia arricchiscono la...

Cinquant’anni di Caritas Bergamo: “Grave marginalità e povertà in aumento”“Negli ultimi anni sono aumentate le persone che si trovano in condizioni di grave marginalità: fra loro ci sono soprattutto giovani, donne e...

Argomenti discussi: Geografie Solidali, un anno di co-progettazione per una risposta integrata alla grave marginalità; 24-28 febbraio: carovana per la strage di Cutro.

Geografie Solidali, un anno di co-progettazione per una risposta integrata alla grave marginalitàL'iniziativa promossa da Fondazione Diakonia ha coinvolto una rete di enti del Terzo Settore, Ambiti territoriali, cooperative sociali e associazioni locali ... bergamonews.it