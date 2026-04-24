Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi Pg Nanni | Studio carte né facile né veloce

La procura di Pavia si prepara a presentare una richiesta di revisione del processo Stasi. La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha incontrato oggi l’avvocato generale Lucilla Tontodonati e il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per discutere i dettagli della procedura. La revisione non sarà né facile né rapida, come ha affermato la stessa Nanni.

La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, ha incontrato oggi venerdì 24 aprile l’avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, per discutere la richiesta di revisione del processo per il delitto di Garlasco, per il quale è stato condannato a 16 anni di carcere Alberto Stasi, l’allora fidanzato della vittima, Chiara Poggi. Si parla per il momento di un atto “doveroso” tra Procura ordinaria e generale, al fine di valutare se chiedere o meno la revisione del processo per il delitto di Garlasco Nelle prossime settimane, come ha affermato Nanni, arriverà un’informazione dalla Procura di Pavia su quanto fatto con la relativa documentazione.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi, Pg Nanni: Studio carte né facile né veloce Notizie correlate Garlasco, «Per Stasi chiederemo la revisione del processo», il vertice la Procura di Pavia tra le procure. Il pg: «Non sarà nè facile, nè veloce»La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Pg Nanni, studio carte Garlasco né veloce né facileNon sarà "né veloce né facile" lo studio degli atti che la Procura di Pavia dovrà trasmettere alla Procura generale di Milano alla quale spetta... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, oggi incontro in procura, si va verso la chiusura della indagini. I possibili scenari per Sempio e Stasi; Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo Stasi; Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere revisione processo StasiSul tavolo la richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi . rainews.it Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo StasiSi è tenuto oggi un incontro tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta d ... ansa.it Garlasco, Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo Stasi ...Continua facebook Procura Pavia pronta a chiedere revisione del processo per Stasi, Pg Nanni: “Studio carte non sarà facile né veloce" x.com