Garlasco Per Stasi chiederemo la revisione del processo il vertice la Procura di Pavia tra le procure Il pg | Non sarà nè facile nè veloce

La Procura di Pavia ha annunciato l’intenzione di chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore generale ha dichiarato che l’operazione non sarà né semplice né rapida. La decisione arriva in seguito a nuove verifiche e approfondimenti sulla vicenda giudiziaria. La richiesta verrà presentata alle autorità competenti nei prossimi mesi.

La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sarebbero emersi elementi che lo collochino sulla scena del crimine, mentre altri riscontri entrerebbero in contrasto con quanto stabilito nelle sentenze di condanna. Un quadro che ribalterebbe in maniera clamorosa le indagini sull'omicidio di Garlasco. L'incontro di oggi Si è tenuto oggi l'incontro durato un'ora tra la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, e l'avvocato generale Lucilla Tontodonati con il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, in merito alla richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Garlasco, «Per Stasi chiederemo la revisione del processo», il vertice la Procura di Pavia tra le procure. Il pg: «Non sarà nè facile, nè veloce» Notizie correlate Garlasco, la procura di Pavia: «Chiederemo la revisione del processo per Stasi, non era sulla scena del crimine»La Procura di Pavia è pronta a chiedere la revisione del processo per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Garlasco, l’inchiesta verso la chiusura: il procuratore di Pavia a Milano dalla pg. Sul tavolo la revisione del processo a StasiLa discussa nuova indagine sul delitto di Garlasco sta per giungere a un passaggio decisivo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Garlasco, Stasi non era sulla scena del delitto: si va verso la chiusura indagini, possibile richiesta di revisione del processo. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere revisione processo StasiSul tavolo la richiesta di revisione del processo in cui Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi . rainews.it Garlasco, «Stasi innocente, Sempio a processo»: oggi i pm scoprono le carte. Ecco cosa potrebbe succedereIl conto alla rovescia è iniziato. La Procura di Pavia si prepara a chiudere, nelle prossime settimane, la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi ... ilmessaggero.it