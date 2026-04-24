Pg Nanni studio carte Garlasco né veloce né facile

La Procura di Pavia dovrà inviare alla Procura generale di Milano gli atti relativi al caso di omicidio di Chiara Poggi. Lo studio di questi documenti non sarà né rapido né semplice, secondo quanto comunicato. La decisione sulla possibile revisione del processo a carico di Alberto Stasi dipende da questa trasmissione e dall’analisi dei fatti contenuti negli atti giudiziari.

Non sarà "né veloce né facile" lo studio degli atti che la Procura di Pavia dovrà trasmettere alla Procura generale di Milano alla quale spetta decidere sull'eventuale richiesta di revisione del processo a carico di Alberto Stasi per l' omicidio di Chiara Poggi. Lo precisa la Procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, al termine dell'incontro di questa mattina con il Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, alla presenza dell'Avvocato generale milanese Lucilla Tontodonati. "Non possiamo fare alcuna altra dichiarazione, ai fini eventuali di una revisione, perché dobbiamo ovviamente prima studiare le carte", ribadisce la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, spiegando l'iter dell'eventuale richiesta di revisione che la Procura di Pavia dovrà istruire e proporre alla Procura Generale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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