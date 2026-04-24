Processo Dolcevita slitta udienza per l’ex sindaco Festa

È stato deciso un nuovo rinvio per l’udienza del processo “Dolce Vita”, uno dei procedimenti giudiziari più rilevanti degli ultimi anni nella città di Avellino. La causa coinvolge l’ex sindaco e riguarda questioni legate a presunte irregolarità amministrative. La prossima sessione sarà fissata in una data ancora da definire, e questa decisione ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo rinvio per il processo “Dolce Vita”, una delle vicende giudiziarie più rilevanti degli ultimi anni ad Avellino. L’udienza è stata infatti aggiornata al prossimo 25 settembre, segnando un ulteriore slittamento in un procedimento già caratterizzato da tempi dilatati e numerosi passaggi tecnici. Nel corso dell’ultima udienza, il collegio ha affrontato diverse questioni preliminari sollevate dalle difese degli imputati. Tra queste, particolare rilievo ha avuto la posizione del Comune di Avellino, che aveva chiesto di costituirsi parte civile nel processo. I giudici hanno però dichiarato inammissibile la costituzione dell’ente, accogliendo di fatto le eccezioni avanzate dalla difesa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Processo Dolcevita, slitta udienza per l’ex sindaco Festa Notizie correlate Boccia a processo per truffa, slitta a giugno l’udienza a PisaÈ slittata a giugno l’udienza del processo che vede Maria Rosaria Boccia imputata a Pisa per truffa, con l’aggravante del danno patrimoniale di... Davide Barzan a processo per truffa aggravata, la prima udienza slitta per cause tecnicheSi sarebbe dovuta tenere nella mattinata di mercoledì la prima udienza del processo che vede il criminalista Davide Barzan sul banco degli imputati...