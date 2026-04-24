Processo Dolce Vita Petrillo | Due anni e non abbiamo ancora potuto confrontarci con chi lo ha accusato
A due anni dagli arresti che hanno dato avvio all’inchiesta, il processo denominato “Dolce Vita” si è svolto oggi per la prima volta davanti al Tribunale di Avellino. Durante l’udienza, l’avvocato dell’imputato ha dichiarato che, fino a questo momento, non è stato possibile confrontarsi con chi ha accusato il suo assistito. La discussione si è concentrata sui passaggi preliminari del procedimento e sulla richiesta di acquisizione di nuovi documenti.
Avellino, 24 aprile 2026. A due anni esatti dagli arresti che segnarono l’inizio pubblico dell’inchiesta, il procedimento penale denominato “Dolce Vita” ha celebrato oggi la sua prima udienza dinanzi al Tribunale di Avellino. Sul banco degli imputati siede l’ex sindaco Gianluca Festa, affiancato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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