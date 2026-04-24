Processo Dolce Vita Petrillo | Due anni e non abbiamo ancora potuto confrontarci con chi lo ha accusato

A due anni dagli arresti che hanno dato avvio all’inchiesta, il processo denominato “Dolce Vita” si è svolto oggi per la prima volta davanti al Tribunale di Avellino. Durante l’udienza, l’avvocato dell’imputato ha dichiarato che, fino a questo momento, non è stato possibile confrontarsi con chi ha accusato il suo assistito. La discussione si è concentrata sui passaggi preliminari del procedimento e sulla richiesta di acquisizione di nuovi documenti.