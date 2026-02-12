Un pomeriggio d’estate nei Quartieri Spagnoli, tutto cambia in un attimo. Chiara, una bambina, muore dopo un incidente che ha sconvolto la zona. I genitori del bambino accusato di aver causato la tragedia si difendono: sostengono che il loro figlio era con loro e non poteva aver fatto nulla. La strada stretta si riempie di domande e di silenzi pesanti, mentre le autorità cercano di fare luce sulla vicenda.

Un pomeriggio d’estate, una strada stretta dei Quartieri Spagnoli, un rumore secco. La vita di Chiara si ferma lì, sotto case che si toccano quasi con le mani. Da allora, una città intera prova a capire chi, come, perché. E una famiglia dice: nostro figlio era con noi. Napoli è abituata a guardare in alto. Qui i balconi raccontano vite intere. Quel 15 settembre 2024, in pieno centro, un oggetto cade dall’alto e colpisce Chiara alla testa. È una ferita che attraversa la città, ma è anche un’indagine che si fa più densa ogni settimana. E oggi torna al punto più delicato: la versione dei genitori del bambino indagato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - La tragedia di Chiara a Napoli: i genitori del bambino accusato si difendono, ‘Era con noi, non ha potuto farlo’

Approfondimenti su Chiara Napoli

Ultime notizie su Chiara Napoli

Argomenti discussi: Tragedia Quartieri Spagnoli: Le finestre chiuse e l'aria condizionata accesa; Chiara Jaconis, i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone: Non abbiamo mai perso di vista i figli; Chiara Jaconis, uccisa da una statuetta. Il Tribunale dei minori: È stato quel ragazzino; Crans-Montana, Mattarella incontra i genitori di Chiara Costanzo.

Chiara Jaconis, la statuetta lanciata giù dal balcone da un 13enne che non è imputabile. Il gesto ripreso dalle telecamere del B&B difrontePADOVA - Non ci sono dubbi: a lanciare la statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis è stato un ragazzino problematico, all'epoca tredicenne, non imputabile proprio per la ... ilgazzettino.it

Chiara Jaconis, uccisa da una statuetta. Il Tribunale dei minori: «È stato quel ragazzino»Non ci sono dubbi: a lanciare la statuetta che ha ucciso Chiara Jaconis è stato un ragazzino, all’epoca tredicenne, non imputabile proprio per la sua età inferiore ai 14 ... ilmattino.it

- E' stato lui, ma non è imputabile - La decisione del giudice per la tragedia di Chiara, uccisa da una statuetta lanciata dalla finestra. #veneto #padova #lutto facebook