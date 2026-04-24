Procedura disciplinare per la docente del webinar con Francesca Albanese | scoppia la protesta delle famiglie e scatta l’appello a Mattarella

Lo scorso dicembre, un’insegnante di un istituto superiore dell’Emilia-Romagna ha organizzato un webinar di approfondimento a cui hanno partecipato le sue classi. La vicenda ha suscitato proteste da parte delle famiglie, che hanno chiesto chiarimenti e sono scese in piazza per esprimere il loro disappunto. Nel frattempo, è stata avviata una procedura disciplinare nei confronti della docente. La questione ha portato anche a un appello al Capo dello Stato.

Lo scorso dicembre un'insegnante in servizio presso un istituto superiore emiliano ha coinvolto le proprie classi in un webinar di approfondimento. Come riportato nel comunicato ufficiale diffuso dall’Unione Sindacale di Base, Federazione Emilia Romagna, l'evento online ospitava l'intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: procedimento disciplinare per una docenteA nulla sono valse le lettere di 126 colleghi docenti su 155 e quella di 107 genitori al preside dell’istituto Mattei di San Lazzaro di Savena,... Leggi anche: Bologna, webinar con Francesca Albanese, docente sotto procedimento Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Docente sanzionata al Mattei per il webinar con Francesca Albanese; Unione Sindacale di Base: Scuola: Solidarietà alla docente del Mattei. Tutti con lei davanti all'IIS Mattei di San Lazzaro si Savena (BO) il 4 maggio ore 12.30.; Indagati per le manifestazioni pro Pal. Ma adesso il reato non esiste più; [Emilia Romagna] Costruire l’Embargo popolare alla guerra, liberare il paese dai guerrafondai. Webinar con Francesca Albanese, la prof che aveva organizzato è sotto procedura disciplinareUna professoressa di un istituto di Savena, in provincia di Bologna, è stata colpita da una procedura disciplinare dopo aver organizzato a dicembre la partecipazione di alcune classi a un webinar con ... tecnicadellascuola.it Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: procedimento disciplinare per una docenteA nulla sono valse le lettere di 126 colleghi docenti su 155 e quella di 107 genitori al preside dell’istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, Roberto Fiorini, e al presidente della Repubblica Sergio ... ilfattoquotidiano.it Docente sanzionata a #Bologna per aver organizzato un webinar a scuola con Francesca Albanese. Sanzionano le idee ma non sanzionano i crimini di Israele. x.com L’intervista di Valerio Nicolosi a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati, per l’ultima puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it. Dalla sospensione dell’accordo Israele- facebook