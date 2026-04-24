Un docente è al centro di un procedimento disciplinare dopo essere stato invitato a partecipare a un webinar con studenti. Nonostante le lettere di sostegno inviate da 126 docenti su 155 e quelle di 107 genitori indirizzate al preside, la situazione è rimasta invariata. La richiesta di partecipare all’evento non è stata accolta, portando alla decisione di avviare il procedimento.

A nulla sono valse le lettere di 126 colleghi docenti su 155 e quella di 107 genitori al preside dell’ istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, Roberto Fiorini, e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per difendere la professoressa che a dicembre aveva organizzato la partecipazione di alcune sue classi a un webinar con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. In queste ore – a seguito della relazione degli ispettori inviati dal ministero dell’Istruzione – l’insegnante è stata colpita da una procedura disciplinare. A denunciarlo è l’ Unione sindacale di base che ha organizzato per il 4 maggio un sit-in di protesta davanti alla sede dell’ Iis di San Lazzaro di Savena in via delle Rimembranze.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: procedimento disciplinare per una docente

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