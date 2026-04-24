Bologna webinar con Francesca Albanese docente sotto procedimento

A Bologna, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dopo un webinar con la docente Francesca Albanese, attualmente sotto procedimento disciplinare. L’evento si è svolto presso l’istituto Mattei e ha portato all’apertura di un procedimento formale nei confronti della docente coinvolta nell’organizzazione dell’iniziativa. La situazione ha suscitato molte discussioni tra studenti, docenti e personale scolastico.

Al Mattei di Bologna scoppia il caso dopo un webinar con Francesca Albanese. Avviato un procedimento disciplinare per la docente che l'ha organizzato. Si apre il dibattito su libertà didattica e autorizzazioni amministrative Lo scorso dicembre, all’IstitutoEnrico Mattei di Bologna,una docente ha organizzato un webinar per le proprie classi invitandoFrancesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Il4 maggiola docente sarà ascoltata. Nella stessa data, il sindacato ha annunciato unpresidiodavanti all’istituto. L’Usb punta il dito contro il dirigente scolasticoRoberto Fiorini:“Dopo mesi di...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, webinar con Francesca Albanese, docente sotto procedimento Notizie correlate Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: procedimento disciplinare per una docenteA nulla sono valse le lettere di 126 colleghi docenti su 155 e quella di 107 genitori al preside dell’istituto Mattei di San Lazzaro di Savena,... "C'è un nemico comune dell'umanità": le parole sotto accusa di Francesca AlbaneseNel corso del suo discorso Albanese ha inoltre affermato che negli gli ultimi due anni tutti hanno potuto vedere "la pianificazione e la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Docente sanzionata al Mattei per il webinar con Francesca Albanese; Unione Sindacale di Base: Scuola: Solidarietà alla docente del Mattei. Tutti con lei davanti all'IIS Mattei di San Lazzaro si Savena (BO) il 4 maggio ore 12.30.; [Emilia Romagna] Costruire l’Embargo popolare alla guerra, liberare il paese dai guerrafondai. Docente sanzionata al Mattei per il webinar con Francesca AlbaneseContestazione di addebito disciplinare per la prof che aveva organizzato l’incontro delle classi con la relatrice Onu ... bologna.repubblica.it Invitò Francesca Albanese a un webinar con gli studenti: procedimento disciplinare per una docenteA nulla sono valse le lettere di 126 colleghi docenti su 155 e quella di 107 genitori al preside dell’istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, Roberto Fiorini, e al presidente della Repubblica Sergio ... ilfattoquotidiano.it Docente sanzionata a #Bologna per aver organizzato un webinar a scuola con Francesca Albanese. Sanzionano le idee ma non sanzionano i crimini di Israele. x.com L’intervista di Valerio Nicolosi a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati, per l’ultima puntata di Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it. Dalla sospensione dell’accordo Israele- facebook