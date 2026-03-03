Venezia–Avellino le probabili formazioni | scelte e dubbi verso il match del Penzo

Venezia e Avellino si preparano a affrontarsi al Penzo con le formazioni ufficiali che prevedono entrambe un modulo 3-5-2. Le squadre stanno definendo le ultime scelte e valutando alcuni dubbi in vista del match. I giocatori chiave sono pronti a scendere in campo, con le formazioni che saranno rese note poco prima dell'inizio.

VENEZIA – Non ci sono travestimenti. Venezia e Avellino si presentano così come sono: due 3-5-2 messi uno di fronte all’altro. Scelte nette, senza fumo. Giovanni Stroppa da una parte, Davide Ballardini dall’altra. Ognuno con le proprie certezze, ognuno con i conti da far tornare.Le scelte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Avellino-Sampdoria, i convocati e le probabili formazioni: Biancolino svela le scelte per il big matchIn vista della sfida contro la Sampdoria, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT, il tecnico dell'Avellino, Raffaele... Probabili formazioni Atalanta Inter, le ultime dai campi: scelte e ballottaggi verso il big matchdi Redazione Inter News 24Probabili formazioni Atalanta Inter: la Dea imbattuta in casa cerca continuità, i nerazzurri vogliono reagire dopo la... Una selezione di notizie su Venezia–Avellino, le probabili... Temi più discussi: Pronostico Venezia-Avellino: analisi, quote e consigli; Venezia-Avellino: via alla prevendita per i tifosi ospiti; Avellino al bivio Venezia: vietato affondare in Laguna; Serie B: il Venezia si riprende la vetta solitaria, Monza e Palermo restano in quota. La classifica. Avellino, i convocati per Venezia: out Favilli e Izzo, Palmiero squalificatoIn vista di Venezia-Avellino, gara valida per la 28ª giornata di Serie B, Davide Ballardini ha diramato l’elenco dei convocati: Iannarilli,. tuttob.com Pronostico Venezia vs Avellino – 3 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Venezia e Avellino accende i riflettori il 3 Marzo 2026 alle 20:00 nello storico Stadio Pierluigi Penzo. Una partita che promette ... news-sports.it Dal Pier Luigi Penzo va in scena Venezia Avellino Una sfida tra laguna e Irpinia che profuma di grande calcio e di emozioni vere L’attesa cresce minuto dopo minuto. Le ultimissime dal campo, le scelte degli allenatori, le formazioni - facebook.com facebook Martedì 3 Marzo Venezia (VE) Pier Luigi Penzo 20:00 Venezia Avellino usavellino1912.com/venezia-avelli… #usavellino1912 #Branco x.com