Prizmic-Shelton Masters 1000 Madrid | recupero impossibile dell' americano

Durante il torneo Masters 1000 di Madrid, l'americano Shelton ha mostrato un recupero sorprendente in un punto decisivo contro Prizmic. Shelton si è lanciato a rete e, con un movimento rapido, ha deviato un tentativo di passante che sembrava destinato a essere vincente, rispondendo con una palla difficile da rispondere. Quel momento ha attirato l’attenzione tra gli appassionati presenti sul campo.

È già il punto migliore del torneo? Shelton scende a rete, ma è costretto a un salvataggio in corsa che ha dell'incredibile: l'americano recupera il tentativo di passante di Prizmic a un centimetro da terra e lo sorprende con una palla imprendibile. La reazione del croato dice tutto. La partita finisce poi al terzo set in favore proprio di Prizmic (6-4 6-7 7-6).🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prizmic-Shelton, Masters 1000 Madrid: recupero impossibile dell'americano Notizie correlate Prizmic-Berrettini Masters 1000 Madrid: errore horror di Matteo sotto reteBrutta partita per Matteo Berrettini, che perde contro il giovane tennista croato Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid. Ben Shelton salterà Acapulco e tornerà nei Masters 1000 americaniDopo Lorenzo Musetti, l’ATP 500 di Acapulco perde un secondo sicuro protagonista. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Berrettini perde in due set con Prizmic ed esce dal Masters 1000 di Madrid; Tennis, delusione Berrettini all'Atp di Madrid: è fuori all'esordio; Tennis: Berrettini ko all'esordio a Madrid, eliminato da Prizmic; Tennis, ATP Madrid: Berrettini fuori al primo turno, dopo due anni uscirà dalla Top 100. Masters 1000 Madrid 2026: impresa Prizmic contro Shelton, passa il croato dopo tre ore di lottaImpresa del tennista croato, entrato da poco in Top 100, che piega in oltre tre ore di gioco la testa di serie numero 4 ... spaziotennis.com Prizmic sorprende Shelton in tre set: prima vittoria Top 10 a MadridQuesta vittoria segna la sua prima affermazione in carriera contro un Top 10, rendendolo il primo tennista croato a battere un giocatore tra i primi dieci al mondo sulla terra rossa dai tempi di Marin ... it.blastingnews.com Prizmic stende Shelton Il croato vince 6-4, 6-7, 7-6 ed elimina il campione di Monaco di Baviera x.com Prizmic stende Shelton Il croato vince 6-4, 6-7, 7-6 ed elimina il campione di Monaco di Baviera facebook