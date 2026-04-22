Prizmic-Berrettini Masters 1000 Madrid | errore horror di Matteo sotto rete

Nel primo turno del Masters 1000 di Madrid, Matteo Berrettini ha perso contro il giovane tennista croato Prizmic. Durante il match, Berrettini ha commesso un errore grave sotto rete che ha influenzato il risultato finale. La partita si è conclusa con la vittoria del rivale in due set.

Brutta partita per Matteo Berrettini, che perde contro il giovane tennista croato Prizmic al primo turno del Masters 1000 di Madrid. Matteo non riesce mai davvero a entrare in partita e si arrende all’avversario in due set: 6-3 6-4 il punteggio finale.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prizmic-Berrettini Masters 1000 Madrid: errore horror di Matteo sotto rete Notizie correlate Rinviato il debutto di Matteo Berrettini a Miami: cos’è successo al Masters 1000Matteo Berrettini avrebbe dovuto esordire al Masters 1000 di Miami nel cuore della notte italiana, ma il tennista romano non scenderà in campo per... Leggi anche: Matteo Berrettini spento, esce di scena al primo turno a Madrid: vince Prizmic in due set Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dove vedere in tv Berrettini-Prizmic al Masters 1000 di Madrid; Masters 1000 Madrid: Berrettini, debutto amaro. Cade contro Prizmic tra errori e fatica fisica; ATP Madrid 2026, 1° turno: preview Prizmic-Berrettini; LIVE Berrettini-Prizmic, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane croato dopo il forfait di Collignon. Masters 1000 Madrid 2026: Berrettini subito out, Prizmic trionfa in due setMatteo Berrettini cicca il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026 e viene battuto da un Dino Prizmic in splendida forma. spaziotennis.com Berrettini-Prizmic, primo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tvDopo il terzo turno raggiunto a Montecarlo, Matteo Berrettini torna in campo in occasione del Masters 1000 di Madrid. Il tennista azzurro avrebbe dovuto debuttare contro il belga Raphael Collignon, in ... msn.com DIRETTA LIVE - Berrettini esordisce al Masters 1000 di Madrid 2026 contro Dino Prizmic, insidioso talento croato classe 2005! Segui il match su OA Sport! - facebook.com facebook Subito fuori Berrettini Il giovane Prizmic, da poco entrato nella top mondiale, lo supera in 2 set e sfiderà Ben Shelton nel secondo turno x.com