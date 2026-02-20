Ben Shelton salterà Acapulco e tornerà nei Masters 1000 americani

Ben Shelton ha deciso di saltare il torneo di Acapulco e di tornare negli eventi Masters 1000 negli Stati Uniti. La sua scelta deriva da un infortunio che lo ha costretto a rinunciare alla competizione messicana, dove avrebbe potuto affrontare avversari di alto livello. Shelton, attualmente in forma, punta a prepararsi al meglio per le prossime tappe del circuito americano. La sua assenza cambierà gli equilibri del torneo in programma la prossima settimana.

Dopo Lorenzo Musetti, l'ATP 500 di Acapulco perde un secondo sicuro protagonista. Si tratta di Ben Shelton, che non ha lasciato Dallas soltanto con una vittoria in finale su Taylor Fritz. Per lui, infatti, anche un infortunio che lo lascia fuori dall'evento principale che il tennis può offrire in Messico. Questo il comunicato dell'organizzazione del torneo: " Durante il torneo di Dallas, Ben Shelton ha riportato un infortunio al quadricipite. Dopo essersi consultato con il suo team medico, ha deciso di concentrarsi sul suo recupero prima di tornare a competere. Per questa ragione, non potrà unirsi a noi nel torneo.