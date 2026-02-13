Roma Bonaccorsi Municipio I | Bene direttive Patanè centro storico è patrimonio da tutelare

Roma, Bonaccorsi del Municipio I ha lodato le direttive di Patanè per limitare il traffico nel centro storico, sottolineando che l’area, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, deve essere preservata dalle auto in eccesso.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Il centro storico capitolino, sempre più congestionato dalle auto, è patrimonio dell'umanità Unesco e bene prezioso della città che va assolutamente tutelato. Bene quindi le direttive firmate dall'Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, sulle auto elettriche e mild hybrid, che mi auguro vengano presto tramutate in altrettante delibere e approvate dalla Giunta Capitolina". Lo ha affermato la Presidente del Municipio I di Roma Capitale, Lorenza Bonaccorsi. "L'aumento del 300% dal 2021 al 2025 delle vetture elettriche, passate da 21.000 a 75.000 - aggiunge la Presidente Bonaccorsi - e quello smisurato delle mild hybrid - veicoli peraltro assai poco ‘sostenibili' dal punto di vista delle emissioni - hanno costretto l'amministrazione ad emanare dei provvedimenti a tutela del Primo Municipio e dello straordinario patrimonio archeologico e monumentale del centro storico capitolino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

L’assessore Eugenio Patanè ha firmato due nuove direttive per alleggerire il traffico nel centro storico di Roma.

