Decoro zone pedonali e stalli per i residenti | il Centro storico a confronto con l' Amministrazione

Lo scorso mercoledì sera è iniziato un ciclo di incontri promossi dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Forlì, rivolti ai Comitati territoriali di quartiere. L’obiettivo è discutere di questioni come il decoro, le zone pedonali e gli stalli riservati ai residenti nel centro storico. Durante gli incontri vengono presentate le progettazioni in corso e quelle in fase di sviluppo, con il coinvolgimento diretto dei rappresentanti dei quartieri.

Ha preso il via lo scorso mercoledì sera un ciclo di incontri promossi dall’assessorato alla Partecipazione del Comune di Forlì con i Ctq – Comitati territoriali di quartiere, per stimolare un confronto costruttivo sulle esigenze del territorio, raccontare le progettazioni in corso e quelle in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Palermo, centro storico più vivibile: via Candelai e Venezia diventano zone pedonali. Nuove regole per la mobilità.Palermo Cuore Pedonale: Via Candelai e Via Venezia Dicono Addio al Traffico Il centro storico di Palermo cambia volto con l’istituzione di nuove... Piazza Cittadella, l’Amministrazione prosegue il confronto: nuovi incontri con residenti, scuole e commerciantiÈ iniziato nella serata di venerdì 27 marzo il percorso partecipativo dedicato al futuro di piazza Cittadella, con la passeggiata di quartiere e il... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milano Design Week, aree pedonali in Tortona, Brera e Durini -; Milano, torna la Designa Week: aree pedonali e divieti di transito. Tutte le informazioni; Tornano aree pedonali in Tortona, Brera e Durini; Design Week 2026, scatta il piano traffico: tutte le strade chiuse e i nuovi divieti zona per zona. Il Municipio 1 prepara la stretta per la malamovida in centroRegole comuni su tavolini, dehors e orari nelle zone calde da Garibaldi a Sarpi, dal Sempione a Sant’Alessandro. Bisogna tutelare il decoro, la mobilità ... milano.repubblica.it Variante urbanistica: più sosta e zone pedonaliVia libera alla variante urbanistica che prevede una nuova ampia area di sosta a ridosso del centro in area Mastella dove finalmente dovrebbe essere attivato l’ascensore sulle mura mai inaugurato e la ... ilrestodelcarlino.it Il Decoro di Antonio Corradini (1751–1752) rappresenta una significativa espressione della scultura allegorica del Settecento, custodita all'interno della Cappella Sansevero. L'opera, dedicata alla prima e alla seconda moglie di Giovan Francesco di Sangro, t - facebook.com facebook