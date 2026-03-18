Al concerto del Primo Maggio a Capannori, davanti al Municipio, si esibiscono quattro artisti: Mydrama, Yosef, Marina Rei e i The Kolors. L’evento è gratuito e apre le porte a un pubblico vario che può ascoltare musica dal vivo. La manifestazione si svolge in una location all’aperto, con i musicisti che salgono sul palco uno dopo l’altro per le loro performance.

Mydrama e Yosef, Marina Rei e The Kolors. Sono i quattro artisti che si esibiranno al concerto del Primo Maggio a Capannori, davanti al palazzo del Municipio, con ingresso gratuito. Da alcuni anni non c’è più un solo cantante come ai tempi degli Stadio, dei Nomadi, di Elio e le Storie Tese, di Fiorella Mannoia e tanti altri big che si sono esibiti in piazza Moro. Il format degli ultimi tempi prevede un performer più conosciuto dai giovani, altri più trasversali, per riuscire a portare alla manifestazione figli e genitori, ad esempio. Ad aprire il concerto, che ogni anno attrae migliaia di persone, saranno alle 16 Mydrama e Yosef. Mydrama, nome d’arte di Alessandra Martinelli, nata nel 1998, ha conquistato pubblico e critica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concertone del Primo Maggio. Sul palco arrivano i ‘The Kolors’

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