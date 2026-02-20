Nocera Superiore | domenica la sfilata dei carri allegorici

A Nocera Superiore, la sfilata dei carri allegorici si svolgerà domenica 22 febbraio 2026, dopo il rinvio causato dal maltempo. La pioggia aveva impedito l’evento previsto il 14 febbraio, ma ora le strade si preparano a ospitare una parata ricca di allegria. Decine di artisti e volontari hanno lavorato settimane per allestire i carri, decorati con fiori e luci colorate. La manifestazione promette di portare un’esplosione di vivacità nel centro cittadino, attirando residenti e visitatori.

La sfilata carri allegorici Nocera Superiore torna ad animare la città domenica 22 febbraio 2026. Dopo il rinvio dello scorso 14 febbraio a causa del maltempo, l'evento è pronto a regalare una giornata di colori, maschere e spettacolo. Partenza alle ore 10 da via della Libertà. La parata prenderà il via alle ore 10:00 da via della Libertà. Da qui inizierà una festa itinerante pensata per coinvolgere cittadini e visitatori lungo tutto il percorso. Due cortei attraverseranno la città. Saranno due i cortei festanti che animeranno le strade di Nocera Superiore. Il primo percorrerà via Pecorari in direzione via Russo.