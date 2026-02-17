Chiavari festeggia il Carnevale 2026 con sfilata dei carri allegorici e tradizionale pentolaccia

Chiavari celebra il Carnevale 2026 con una sfilata di carri allegorici e la tradizionale pentolaccia, portando in strada decine di persone vestite con maschere vivaci. La manifestazione si svolge domenica 22 febbraio, a partire dalle 15, e trasforma il centro della città in un grande palcoscenico di musica, giochi e spettacoli. Tra le attrazioni, ci sono anche artisti di strada che intrattengono il pubblico mentre i carri decorati sfilano lungo le vie principali.

Domenica 22 febbraio Chiavari festeggia il Carnevale con una grande manifestazione: a partire dalle 15 la città si colorerà di maschere, per una festa in cui non mancheranno musica, animazioni e spettacoli. Si parte dalla rotonda Ravenna con la sfilata di carri allegorici, per arrivare in piazza dei Velieri con la tradizionale Pentolaccia.In caso di maltempo, l'evento sarà rimandato a domenica 1 marzo.