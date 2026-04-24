Primo Maggio 2026 | 40 artisti a San Giovanni tra musica e IA

Il concerto del Primo maggio 2026 si terrà a Piazza San Giovanni Laterano, dove sono attesi 40 artisti provenienti da vari generi musicali. L’evento coinvolgerà performer dal vivo e utilizzerà anche tecnologie di intelligenza artificiale. La manifestazione è organizzata per celebrare la ricorrenza con un cartellone che include spettacoli musicali e innovazioni digitali. La data dell’evento è fissata per il primo giorno di maggio.

? Cosa sapere Piazza San Giovanni Laterano ospiterà 40 artisti per il concerto del Primo maggio 2026.. Il programma con Litfiba e Geolier analizzerà i diritti lavorativi nell'era dell'intelligenza artificiale.. Piazza San Giovanni Laterano ospiterà il concerto del Primo maggio 2026 con un cast di circa 40 artisti, tra nomi consolidati e nuove realtà emergenti. L’evento, che vedrà la partecipazione di figure come Litfiba e Geolier, si concentrerà sul tema del lavoro dignitoso, analizzando le tutele e i nuovi diritti nell’era dell’intelligenza artificiale. La programmazione musicale punta a una forte trasversalità, unendo icone della scena nazionale a talenti scoperti tramite programmi televisivi o contest.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo Maggio 2026: 40 artisti a San Giovanni tra musica e IA Notizie correlate Primo maggio: Geolier e La Niña tra le star del Concertone di Piazza San GiovanniPrimo maggio: Geolier e La Niña tra i grandi protagonisti del Concertone di Roma. Concertone Primo Maggio Roma 2026: tornano i Litfiba storici sul palco di San GiovanniIl Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma si prepara a riaccendere i riflettori su Piazza San Giovanni, confermandosi ancora una volta come uno... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ecco il cast del Primo maggio 2026; Riccardo Cocciante al Concerto del Primo Maggio 2026; Concertone del Primo Maggio: ecco tutti i partecipanti. Per i Litfiba storica reunion sul palco di piazza San Giovanni; Primo Maggio nella Valle del Mercure. Ecco il cast del Primo maggio 2026Dai Litfiba a Geolier passando per Ditonellapiaga, Sayf, La Niña, Fulminacci e Levante, sono previsti (per ora) più di 40 artisti ... rollingstone.it Concerto del Primo Maggio 2026: un cast stellare a San Giovanni con oltre 40 artisti liveIl Concerto del Primo Maggio 2026 torna a Roma con oltre 40 artisti tra grandi nomi e nuove promesse, diretta su Rai 3 e con il tema Lavoro Dignitoso. megamodo.com Come da tradizione il primo maggio ci sarà l’inaugurazione della nuova stagione balneare a Grado ma in realtà, in base all’ordinanza comunale la stagione 2026 inizia l’8 e si concluderà il 20 settembre (ma sono previste delle deroghe) - facebook.com facebook Talento autentico e una freschezza che arriva dritta al primo ascolto. Sul palco del Concertone, benvenuto Nico Arezzo! x.com