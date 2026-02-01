L’Oasi Naturalistica Wwf della Martesana apre le sue porte domani, un giorno prima della Giornata mondiale delle Zone Umide. Per l’occasione, organizza visite guidate che permettono ai visitatori di scoprire i segreti di questi ambienti. La giornata si concentra sulla valorizzazione dell’importanza di questi ecosistemi e sulla loro tutela.

Domani è la Giornata mondiale delle Zone Umide, con un giorno d’anticipo apre le porte per una visita guidata “dedicata” alla ricorrenza l’ Oasi Naturalistica Wwf della Martesana, "sarà una giornata dedicata alla scoperta dei segreti e dell’importanza di questi preziosi ecosistemi". L’appuntamento è doppio: primo turno dalle 10 alle 12, secondo dalle 14.30 alle 16.30. L’ingresso all’Oasi è sempre preferibile in piccoli gruppi, ed è indispensabile la prenotazione, chiamando il 353.4935245. Saranno i volontari del sito, operativi 12 mesi all’anno sulla grande area naturalistica nata sulle ceneri di una cava di prestito ai tempi della realizzazione della Tangenziale est esterna, ad accompagnare i visitatori in un tour nel verde lungo il lago, aree di bosco, attività di avvistamento dell’avifauna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Oasi Wwf apre le porte. Giornata di visite guidate: "alla scoperta dei segreti"

