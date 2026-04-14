Scuole inclusive | nascono le aule sensoriali per il benessere dei piccoli

Le scuole primarie statali Rita Levi Montalcini e del Molino Vecchio hanno aperto le prime aule sensoriali dedicate al benessere degli alunni. Questi spazi sono stati ideati per favorire l’inclusione e stimolare lo sviluppo cognitivo, con un focus particolare sui bambini con disabilità o bisogni educativi speciali. L’inaugurazione si inserisce in un progetto volto a creare ambienti più accessibili e adatti alle esigenze di tutti gli studenti.

Le scuole primarie statali Rita Levi Montalcini e del Molino Vecchio hanno inaugurato le prime aule sensoriali, spazi progettati per favorire l’inclusione e lo sviluppo cognitivo degli alunni, con particolare attenzione ai bambini che presentano disabilità o bisogni educativi speciali. L’iniziativa, che mira a creare ambienti di apprendimento armoniosi e sicuri, è stata resa possibile attraverso un investimento di 15mila euro stanziati dal Comune. Un modello educativo basato su stimoli e benessere psicofisico. All’interno delle strutture scolastiche coinvolte, la nuova configurazione degli spazi rompe gli schemi della classe tradizionale per offrire veri e propri ambienti studiati per il rilassamento e l’esplorazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole inclusive: nascono le aule sensoriali per il benessere dei piccoli Leggi anche: Dalla Regione 2,5 milioni per le aule multisensoriali: focus su inclusione e benessere Castelpoto, incontro dei sindaci per difendere le scuole nei piccoli comuniIl tema affrontato, cruciale per i piccoli comuni, è stato: “Senza scuola non c’è comunità: difendere l’istruzione per salvare il territorio”.