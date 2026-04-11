Prima le minacce poi le botte Paura a Cisterna

A Cisterna, la polizia ha denunciato tre persone di nazionalità straniera, accusate di aver minacciato e aggredito altre persone. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e verificato le conseguenze delle azioni, che hanno portato all’emissione dei provvedimenti. Nessun dettaglio sui motivi o sul numero di vittime coinvolte.