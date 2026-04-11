Prima le minacce poi le botte Paura a Cisterna
A Cisterna, la polizia ha denunciato tre persone di nazionalità straniera, accusate di aver minacciato e aggredito altre persone. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e verificato le conseguenze delle azioni, che hanno portato all’emissione dei provvedimenti. Nessun dettaglio sui motivi o sul numero di vittime coinvolte.
La polizia di Cisterna ha denunciato tre soggetti, tutti di nazionalità straniera, responsabili, a vario titolo, dei reati di minacce, percosse e lesioni personali.L’indagine è partita dopo la denuncia della vittima, un cittadino straniero residente a Cisterna, che ha riferito di essere stato più.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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