Acqua | bollette con la sorpresa Prima paghi poi consumi I tanti dubbi e le immediate spiegazioni

A Fano molte persone hanno ricevuto di recente le bollette dell’acqua, sorprendendosi per il metodo di pagamento: prima si paga e poi si consuma. La notizia ha generato dubbi tra i cittadini, che si sono trovati a dover affrontare questa novità senza molte spiegazioni immediate. La questione sta attirando l’attenzione di chi si chiede cosa comporti questa modalità di pagamento.

FANO «Bolletta dell’acqua, quanto mi costi». È una espressione che hanno pronunciato molti fanesi in questi giorni al sopraggiungere la notifica del primo pagamento dell’anno. Già perché questa volta l’Aset ha conteggiato consumi che non sono stati fatti, includendo nel conteggio quasi tutto il mese di marzo. «Non bastavano gli aumenti che sono stati imposti con effetto anche retroattivo in un recente passato, che ora ci fanno pagare anche quello che non abbiamo consumato». Che cosa è accaduto? Un primo cambiamento è intervenuto nel 2025, quando cioè l’invio delle bollette è passato da quadrimestrale a trimestrale. Nel dettaglio «Ciò è... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Le bollette dell'acqua lievitano con l'aumento tariffario, l'Amap: "Possibile la rateizzazione"Gli utenti in questi giorni si sono visti recapitare fatture con i rincari, dovuti all'adeguamento imposto da Arera, calcolati con effetto...

Bollette luce e gas: risparmio familiare al via con la scelta del fornitore e un'attenta analisi dei consumi.L'amministrazione del bilancio familiare richiede oggi un approccio più strategico che mai, con un'attenzione particolare alle utenze di luce e gas.

