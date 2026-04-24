La Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a una pena di 24 anni e 3 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. La decisione è stata comunicata al termine di una camera di consiglio che è durata più di tre ore. La sentenza riguarda un caso di neonati sepolti, di cui Petrolini è stata ritenuta responsabile.

La Corte d’assise di Parma ha inflitto a Chiara Petrolini una pena complessiva di 24 anni e 3 mesi di carcere, oltre al pagamento delle spese processuali, al termine di una camera di consiglio durata più di tre ore. La 22enne di Traversetolo era sotto processo con l’ accusa di aver causato la morte dei suoi due figli neonati, i cui corpi erano stati poi nascosti nel giardino della sua abitazione. I giudici l’hanno invece dichiarata non colpevole in relazione alla morte del primo figlio. Petrolini è stata anche condannata al risarcimento dei danni nei confronti dell’ex fidanzato Samuel Gramelli e dei genitori di lui, Cristian Gramelli e Sonia Canrossi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi

Neonati sepolti a Parma, chiesti 26 anni per Chiara Petrolini - Vita in Diretta 13/03/2026

Notizie correlate

Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesi ma assolta dall'omicidio del primogenitoDopo oltre tre ore di camera di consiglio, la Corte d’assise di Parma ha condannato Chiara Petrolini a 24 anni e 3 mesi di reclusione.

Leggi anche: Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Neonati sepolti, oggi la sentenza. Viaggio nel paese di Chiara Petrolini: Deve pagare, ma curatela; Il caso di Traversetolo, tutte le tappe della storia di Chiara Petrolini e dei due neonati morti: Non sono un mostro; Per noi cronisti che facciamo antimafia la sua assoluzione è una vera sconfitta; Tajani: La guerra in Iran? Ha un prezzo alto. Ora Xi spinga Putin ad accettare la pace.

Neonati sepolti, Chiara Petrolini condannata a 24 anni e tre mesiÈ attesa per oggi la sentenza nel processo a carico di Chiara Petrolini, la ragazza accusata del duplice omicidio premeditato dei suoi due figli neonati e di soppressione dei cadaveri. Stamattina, al ... tg24.sky.it

Neonati sepolti, la Corte dispone la perizia psichiatrica per Chiara PetroliniLa giovane donna, è arrivata stamane in tribunale a Parma. Nel 2023 e 2024 partorì due bambini e li mise sotto terra nel giardino di casa ... lastampa.it

Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa - facebook.com facebook

La Procura ha chiesto 26 anni di carcere per Chiara Petrolini. La sentenza è prevista il 24 aprile. L'accusa la ritiene responsabile degli omicidi premeditati dei due figli neonati e le soppressioni dei cadaveri x.com