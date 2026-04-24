neonati sepolti nel giardino di casa chiara petrolini condannata a 24 anni e tre mesi

Una donna di 22 anni è stata condannata a 24 anni e tre mesi di reclusione con l’accusa di aver ucciso due neonati e di averli sepolti nel giardino di casa. I fatti risalgono a due nascite avvenute nel 2023 e nel 2024, durante le quali i bambini sono stati fatti sparire e nascosti nel terreno della proprietà. La sentenza è stata pronunciata dopo il processo che ha coinvolto la giovane, accusata di aver commesso i delitti.

Condannata a 24 anni e tre mesi. È arrivata la sentenza su Chiara Petrolini, la 22enne di Traversetolo a processo per gli omicidi dei due neonati partoriti il 12 maggio 2023 e il 7 agosto 2024 e poi sepolti nel giardino di casa. Lo ha deciso dopo poco più di tre ore di camera di consiglio, la Corte di assise di Parma, presieduta dal giudice Alessandro Conti L’imputata è stata assolta dall’ omicidio del primogenito. I giudici hanno anche riqualificato una delle due soppressioni di cadavere, quella relativa al secondo figlio, nel meno grave reato di occultamento di cadavere. Anche il gip di Parma che a settembre 2024 aveva disposto i domiciliari aveva aderito a questa tesi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Chiara Petrolini condannata a 24 anni e 3 mesi: aveva sepolto due neonati nel giardino di casa

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