prima categoria folgore costretta a vincere potenza picena vuole i 3 punti

La Folgore si presenta costretta a vincere contro Potenza Picena, senza alternative. L’allenatore Angelo Ortolani sa che ogni punto è fondamentale per mantenere la corsa in classifica. Intanto, a Belfortese-Montecosaro, la squadra locale cerca di riprendersi dopo un periodo difficile e punta tutto sul fattore campo per conquistare i tre punti. La giornata del girone C di Prima categoria si fa sempre più accesissima.

Questa giornata del girone C di Prima categoria è presentata dall’allenatore Angelo Ortolani. Belfortese-Montecosaro: "La Belfortese deve assolutamente risalire la china e sfruttare il fattore campo: 1". Elite Tolentino-Loreto: "Ecco una partita delicata, L’ Elite deve salire in classifica e Loreto ha bisogno punti: non credo che uscirà il pareggio per cui dico 12". Folgore Castelraimondo-Montecassiano: "La Folgore Castelraimondo ha perso la vetta e deve ambire al primato, non può perdere altro terreno dalla capolista e deve sfruttare il fattore campo: 1". Montemilone Pollenza-Adriatica Portorecanati: "La classica gara da tripla tra i locali che sono una squadra di tutto rispetto e gli ospiti che si stanno comportando molto bene". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La seconda giornata di ritorno del girone C di Prima categoria vede potenzialmente Potenza Picena in posizione favorevole, mentre Folgore affronta un match complesso a Loreto.

