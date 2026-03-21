prima categoria duello a distanza in vetta tra folgore e potenza picena

Nella Prima categoria, si affrontano in testa alla classifica Folgore e Potenza Picena, due squadre che si contendono la posizione di vertice. L’allenatore dell’Appignanese ha commentato il prossimo turno e le sfide in programma. Nel frattempo, la giornata vede anche incontri tra altre formazioni impegnate nella parte alta e media della classifica. La competizione continua a coinvolgere gli appassionati di calcio di prima fascia.

Angelo Ortolani, allenatore dell’ Appignanese, presenta il turno di Prima categoria. Adriatica Portorecanati-Appignanese: "Ci attende una gara ricca di insidie considerando che l’Adriatica è una squadra in grande forma, ma noi abbiamo bisogno di punti e non andremo a Porto Recanati per fare presenza, ma per una gara di grande intensità". Montecassiano-Loreto: "Il Montecassiano non può permettersi di non fare risultato in una gara in cui chi perde rischia di essere risucchiato in una zona molto pericolosa". Montecosaro-Cluentina: "Il Montecosaro è reduce da un’importante vittoria esterna dimostrando di essere più vivo che mai, ma la Pinturetta è da affrontare con le pinze: 1X". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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