Prezzo dei carburanti benzina a 1.753 diesel a 2.090 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi i prezzi della benzina sono arrivati a 1,753 euro al litro e quelli del diesel a 2,090 euro. La provincia con i costi più alti è Bolzano. Da questa mattina alle 8.30, QuiFinanza aggiorna quotidianamente i dati sui prezzi dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.753 per la benzina, 2.090 per il diesel, 0.808 per il gpl, 1.596 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 24 aprile 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.084 Benzina SELF 1.749 GPL SERVITO 0.794 Metano SERVITO 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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