Previsioni meteo per Avellino – 25 aprile 2026

Il 25 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata di sole, con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo sono stabili e temperature generalmente miti per la stagione. Nessuna perturbazione è prevista nel corso della giornata, garantendo condizioni di bel tempo per tutto il periodo.

Ad Avellino, il 25 aprile 2026, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3238m. I venti saranno al.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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