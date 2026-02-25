Previsioni meteo per Avellino – 25 febbraio 2026

Il cielo sereno di Avellino il 25 febbraio 2026 deriva dall'assenza di perturbazioni atmosferiche sulla regione. La mattina, alcune nubi leggere attraversano il cielo, ma nel pomeriggio il sole prevale, garantendo condizioni di tempo stabile. Le temperature si attestano su valori miti, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. La presenza di poche nuvole permette una giornata tranquilla per chi desidera uscire all'aperto.

Ad Avellino il 25 febbraio 2026 la giornata sarà in prevalenza soleggiata, salvo la presenza di nubi sparse al mattino. Non sono previste piogge nel corso della giornata.La temperatura massima raggiungerà 18°C, mentre la minima si attesterà a 7°C.Lo zero termico sarà intorno ai 2823 metri.I venti.

Previsioni meteo per Avellino – 5 febbraio 2026A Avellino il 5 febbraio 2026 si aspetta una giornata all’insegna del cielo coperto.

Previsioni meteo per Avellino – 6 febbraio 2026Oggi ad Avellino il cielo sarà molto nuvoloso o coperto per tutta la giornata.

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di martedì 24 febbraioQuella di martedì 24 febbraio sarà una giornata caratterizzata da assenza di precipitazioni con cielo sereno o poco ... msn.com

Meteo Napoli e Campania, le previsioni di venerdì 20 febbraioQuella di venerdì 20 febbraio sarà una giornata caratterizzata da tempo estremamente variabile con precipitazioni anche ti forte intensità alternate a possibili schiarite ... ilmattino.it

