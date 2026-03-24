Previsioni meteo per Avellino – 25 marzo 2026

Il 25 marzo 2026 ad Avellino sarà una giornata di sole, con cielo completamente sereno durante tutto il giorno. Le temperature massime si aggireranno intorno ai valori stagionali, mentre le minime resteranno abbastanza miti. Le condizioni atmosferiche non prevedono precipitazioni o nubi significative. La giornata si svolgerà quindi in condizioni di stabilità e assenza di maltempo.

Ad Avellino il 25 marzo 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Non sono previste piogge.La temperatura massima raggiungerà 16°C, mentre la minima sarà di 6°C.Lo zero termico si attesterà a 1871 metri.I venti soffieranno deboli al mattino da Est. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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