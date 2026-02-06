Sole nuvole e qualche pioggia | le previsioni per il fine settimana tra novarese e Vco

Il fine settimana in provincia di Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola sarà caratterizzato da tempo incerto. Sabato ci saranno nuvole sparse con qualche schiarita, ma senza piogge significative. Le temperature si manterranno abbastanza miti, con massime che arriveranno fino a 11-12°C. Il meteo resta variabile, con condizioni che cambiano nel corso della giornata.

Sarà un fine settimana spiccatamente variabile su Novarese e Vco."Sabato nubi irregolari e schiarite talora anche ampie, senza precipitazioni degne di nota e con clima diurno relativamente mite per il periodo: sono previste infatti massime fino a 11-12°C - spiega il meteorologo Edoardo Ferrara di.

Le previsioni del tempo per il novarese e il Vco indicano un avvio di settimana caratterizzato da condizioni stabili, con poco o nessun rischio di pioggia.

