Prevenzione del rischio idrogeologico | interventi nelle frazioni di Sondrio

Il Comune di Sondrio sta avviando interventi nelle frazioni per ridurre il rischio idrogeologico. Questi lavori prevedono attività di intervento selvicolturali, di ingegneria naturalistica e idraulica. L’obiettivo è mettere in sicurezza tratti di corsi d’acqua superficiali di competenza comunale. I finanziamenti necessari sono stati ottenuti dalla Regione, permettendo di avviare le opere di tutela nei territori interessati.

Il Comune di Sondrio darà corso a una serie di Interventi selvicolturali e di ingegneria naturalistica e idraulica nelle frazioni per la messa in sicurezza di porzioni di reticolo minore, ovvero i corsi d'acqua superficiali di competenza comunale, grazie al contributo ottenuto dalla Regione a.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Località Giovi ad Arezzo, Giani: “Tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico”Arezzo, 3 marzo 2026 – Località Giovi ad Arezzo, Giani: “Tutela del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico”. Dissesto, da giunta Schifani 62 milioni per la prevenzione del rischio idrogeologicoRisorse per quasi 62 milioni di euro per i progetti di mitigazione del rischio idrogeologico in Sicilia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Prevenzione del dissesto idrogeologico, Emilia-Romagna e Toscana unite nell’impegno congiunto per i territori di confine; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; A Frosinone importante convegno sulla prevenzione del rischio idrogeologico; Frosinone, convegno sulla mitigazione del rischio idrogeologico - Tu News 24 - Passione per l'informazione. Castelnovo Monti, al via l’ITS sul rischio idrogeologico: giovani e imprese rispondono. VIDEOCASTELNOVO Monti (Reggio Emilia) – C’è un primo segnale, positivo e importante, sul nuovo corso di studi Its Purple che sarà attivato a Castelnovo Monti dal prossimo anno accademico, e che rappresenta ... reggionline.com Frosinone, convegno sulla mitigazione del rischio idrogeologicoCiacciarelli: «La prevenzione e la formazione sono al centro dell’azione regionale» NewTuscia – ROMA – «Grazie all’iniziativa e alla sempre attenta collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri della P ... newtuscia.it Prevenzione e pianificazione al centro degli incontri del progetto “Resilence” a Castellaneta Marina facebook